Neu-Ulm

11:41 Uhr

Luxus: Dieser Setra-Bus aus Neu-Ulm ist ein rollendes Bistro

Ein jetzt in Neu-Ulm bei Evobus ausgelieferter Bus hat alles an Bord, was das Herz begehrt: Inklusive einer Bierzapfanlage.

So luxuriös können Busreisen sein: Aus der Neu-Ulmer Reisebusfabrik wurde jetzt ein besonderes Exemplar ausgeliefert. Das Reiseunternehmen Bölck aus Schuby, einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, nahm in Neu-Ulm eine rollende Erste-Klasse in Empfang. Der S 531 DT mit neuem Setra Markengesicht ist mit insgesamt 64 Sitzplätzen ausgestattet, wovon 16 Plätze ausschließlich im Bistrobereich genutzt werden. Nur die 48 Plätze im Oberdeck werden bei Reisen durch ganz Europa mit Fahrgästen besetzt. Der Bistrobus hat zwei Kücheneinheiten mit Mikrowelle, Induktionsherd, Warmluftofen, zwei Kaffeemaschinen und sogar eine moderne Bierzapfanlage an Bord. Der Setra-Bistro-Bus aus Neu-Ulm kostet über eine halbe Million Euro Solarpaneele auf dem Dach dienen als eigenständige Energieerzeuger. Diese speisen einen zusätzlichen Energiespeicher, der es ermöglicht, sämtliche Küchengeräte über längere Zeit im Stand zu nutzen, ohne den Motor laufen zu lassen. Für mehr Sicherheit sorgen unter anderem vier Kameras an Front, Heck und oberhalb der Seitenscheiben. Sie erfassen die Fahrzeugumgebung und erzeugen aus der Vogelperspektive eine indirekte Rundumsicht von 360 Grad. Günstig ist ein solches Ausstattungspaket freilich nicht: Die Gesamtkosten verrät Daimler-Truck nicht, der Listenpreis des Doppeldeckers beginnt bei knapp 500.000 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neu-Ulm/München Neuer Teambus: Der FC Bayern fährt jetzt auf Neu-Ulmer Setra-Busse ab

Neu-Ulm/Stuttgart Bei Evobus geht es bergauf: Daimler fährt mit Bussen wieder Gewinne ein

