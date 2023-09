Mehr Nachhaltigkeit: Edwin-Scharff-Museum lädt zum Kleiderkarussell

Plus Ein bisschen Flohmarkt-Feeling im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum: Neben der aktuellen Ausstellung erfreuten sich Besucherinnen und Besucher auch am Klamottentausch.

Ein Karussell dreht sich, man kann ein paar Runden mitfahren und verlässt das Gefährt wieder, macht Platz für andere. So wünschen es sich das Neu-Ulmer Haus der Nachhaltigkeit und die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit der Universität Ulm für gut erhaltene Kleidungsstücke. Ihr "Kleiderkarussell" gibt es schon länger, durch eine Kooperation mit dem Edwin-Scharff-Museum aber tat sich am Wochenende eine neue Öffentlichkeit auf.

Im Edwin-Scharff-Museum läuft derzeit die Ausstellung "Schöner betörender Schein" von Patricia Thoma, deren kunstvolle Roben aus recycelten Materialien bestehen. Deshalb ergänzte eine erste Auflage des Kleiderkarussells die Ausstellung - und viele der Kleidungsstücke, die Besucherinnen und Besucher brachten, hingen nicht lang an den Bügeln und lagen nicht lange auf den Tischen, sondern wurden ebenso schnell wieder mitgenommen, wie sie gebracht worden waren.