Nach dem Großbrand in Neu-Ulm steht der Sachschaden fest

Am Montagnachmittag gab es nach einem Brand in Neu-Ulm einen Großeinsatz der Feuerwehr. Nun ist klar, wie hoch der Sachschaden ausfällt.

Mit rund 80 Einsatzkräften sind die Feuerwehren aus der Region am Montagnachmittag in Neu-Ulm im Starkfeld angerückt. Eine ältere Frau hatte kurz zuvor ihren defekten Wagen in einer Hofeinfahrt gegenüber dem Baywa-Baumarkt abgestellt, um telefonisch Hilfe zu holen. Das Auto geriet daraufhin in Brand, und das Feuer griff auf das danebenliegende Gebäude über.

Brand in Neu-Ulm: Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro

"Die Löscharbeiten haben noch bis 19 Uhr angedauert", berichtet Polizei-Pressesprecher Holger Stabik auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Sachschaden liege demnach bei rund 100.000 Euro. Da recht offensichtlich sei, welche Ursache zu dem Brand geführt hätte, rechnet Stabik damit, dass der Vorfall keine größeren Ermittlungen nach sich ziehen werde.

