Neu-Ulmer Firma Reinz dichtet auch Wasserstoff ab

Bekannt geworden ist das Neu-Ulmer Unternehmen Reinz insbesondere als Hersteller von Zylinderkopfdichtungen. Nun nimmt die Dana-Tochter eine wichtige Hürde der Energie der Zukunft.

Wasserstoff und insbesondere grüner Wasserstoff rückt als hocheffiziente, saubere Energiequelle immer mehr in den Fokus. Als treibende Kraft der Energiewende ist grüner Wasserstoff – hergestellt aus 100 Prozent erneuerbarer Energien – ein Instrument zur Reduzierung der globalen Emissionen. Studien gehen davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff in den nächsten Jahrzehnten deutlich steigen wird. Das Neu-Ulmer Unternehmen Reinz will hier eine Schlüsselrolle spielen.

Material von Reinz aus Neu-Ulm besteht Leckageprüfung

Für energieintensive Produktionsprozesse und Transportdienstleistungen könnte grüner Wasserstoff die klimaneutrale Lösung sein. Für die Herstellung, die Lagerung und den Transport ist eine sichere Abdichtung der Produktionsanlagen und Flansche zwingend erforderlich. In speziellen Untersuchungen, einer Leckageprüfung nach Deutscher Industrienorm, hat Reinz jetzt bewiesen, dass ein spezielles Dichtungsmaterial auch für Wasserstoff funktioniert.

Mutterkonzern Dana investiert in Neu-Ulm

Damit positionieren sich der Mutterkonzern Dana und die Neu-Ulmer Marke Victor Reinz nach der Entwicklung der metallischen Bipolarplatte für Brennstoffzellenstacks erneut als starker Partner der Schlüsseltechnologie Wasserstoff. Der Reinz Mutterkonzern, Dana Incorporated, errichtet bis 2023 am Standort Neu-Ulm die größte Produktionslinie für metallische Bipolarplatten in Europa. In der Spitze wird Dana bis zu 16 Millionen metallische Bipolarplatten pro Jahr fertigen.

Mit der Transformation des Produktportfolios in Richtung Elektromobilität schafft Dana die Voraussetzungen für die Sicherung des Standorts Neu-Ulm mit über 1300 Mitarbeitenden. (AZ/heo)