Neu-Ulmer Logistiker Honold verzeichnet Rekordumsatz

Der Logistiker und Immobilienentwickler aus Neu-Ulm hat ein Allzeithoch hingelegt und will 100 neue Jobs schaffen.

Das Neu-Ulmer Unternehmen feiert mal wieder einen Rekord: „Das Ergebnis ist erneut als gut zu bezeichnen“, betont Heiner Matthias Honold, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Honold Logistik Gruppe „wir wollen dieses starke Ergebnis nutzen, um uns für die Zukunft aufzustellen“. Das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einem Nettoumsatz von 280 Millionen Euro und damit um 2,2 Prozent höher als im Vorjahr abgeschlossen. Weitere Details nennt Honold traditionell nicht.

Honold aus Neu-Ulm investiert im Rhein-Main-Gebiet

Investiert wird auch: In Kürze werde Honold den Spatenstich für ein neues Systemzentrum auf 20.000 Quadratmetern im Rhein-Main-Gebiet bekannt geben. Für 2024 sei die Neueinstellung von rund 100 Mitarbeitern geplant. Erfreulich sei auch, dass Honold inzwischen 80 Prozent des Strombedarfes aus eigenen Solaranlagen decken könne.

In Summe liege die Gruppe im Jahr 2023 über den prognostizierten Ergebnissen. Auch 2024 erwartet Honold eine Fortsetzung des positiven Kurses. Heiner Matthias Honold: „Jetzt kommt uns zugute, dass wir differenziert und eigenständig in den Bereichen Transport, Logistik und Immobilienentwicklung aufgestellt sind und auf wirtschaftliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen schnell reagieren können. Zugleich sehen wir unsere Strategie „Best in Technik“ bestätigt. Speziell die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, in die digitale Kompetenz des Unternehmens zu investieren.“ Honold beschäftigt aktuell 1.250 Menschen auf über 910.000 Quadratmetern Fläche an 24 Standorten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch