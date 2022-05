Neu-Ulm

Neu-Ulmerin päppelt in Not geratene Eichhörnchen liebevoll auf

Plus Die Offenhausenerin Carla Häfner hat eine Pflegestelle für Eichhörnchen und Siebenschläfer eingerichtet. Das verrät sie über den Umgang mit den Wildtieren.

Von Angela Häusler

Braunes Fell, mandelförmige schwarze Augen, ein weißer Bauch und ein buschiger Schwanz, der fast so lang ist wie der Rest des possierlichen Tierchens: Eichhörnchen gehören zu den beliebtesten Gartentieren der Deutschen. Die Offenhausenerin Carla Häfner beobachtet die flinken Vierbeiner nicht nur, wenn sie durch ihren Garten huschen, sondern gibt ihnen Obdach, wenn sie in Not geraten: Sie hat eine Pflegestelle für Eichhörnchen und Siebenschläfer eingerichtet.

