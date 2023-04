Neues Ensemble für junge Blasmusikerinnen und Blasmusiker

Der Neu-Ulmer Bezirk des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes gründet ein Orchester für Jugendliche und junge Erwachsene. Warum der Vorsitzende positiv in die Zukunft blickt.

Ein vereinsübergreifendes Orchester für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus dem Neu-Ulmer Raum wird noch in diesem Sommer zu hören sein: Bei der Generalversammlung des Bezirks 9 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund fand die Idee eines neuen Ensembles positiven Anklang. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 27 Jahren sollen dem Bezirksjugendblasorchester beitreten können, das seinen ersten Auftritt im kommenden September im Sendener Illertalforum „Bürgerhaus“ haben wird.

Im Projektorchester sollen junge Musikerinnen und Musiker Kontakte knüpfen

Ein Orchester aus jugendlichen Musikanten des ganzen ASM-Musikbezirks Neu-Ulm zu bilden: Dieses Vorhaben hatte Bezirkschef Rainer Lohner schon seit Jahren im Blick. Doch „es war einfach nie die richtige Zeit“, sagte Lohner vor Kurzem bei der Generalversammlung in der Gemeinschaftshalle Reutti. Die dort versammelten Vereinsvertreter stimmten der Gründung des Jugendorchesters dabei geschlossen zu, das nicht als Dauer-Einrichtung, sondern als Projektorchester geplant ist. Es soll im Vorfeld seines ersten Konzerts zu Proben zusammenkommen.

Der Saal für diese Premiere ist bereits reserviert. Ein Konzertprogramm sollen die jungen Musikantinnen und Musikanten in konzentrierter Probenarbeit einüben: Bei einem Probenwochenende in Babenhausen, wo sie von verschiedenen Dozenten angeleitet werden. Das Konzept haben die Bezirksdirigentinnen Marei Richter und Franziska Kolb ausgearbeitet. Beide werden den ersten Auftritt des Orchesters im kommenden September leiten.

Ausdrücklich gehe es bei der Gründung nicht darum, den Jugendkapellen der Musikvereine Konkurrenz zu machen, betonte Rainer Lohner. Es gehe vielmehr darum, motivierten Jugendlichen die Chance zu geben, ihr Hobby auch vereinsübergreifend auszuüben. Dadurch ergäben sich wertvolle Kontakte untereinander – und gemeinsam könnten die jungen Musiker ihre Fähigkeiten weiter ausbauen.

Landrat: Jugendarbeit hat hohen Stellenwert bei den Musikkapellen

Den hohen Anteil an jugendlichen Mitgliedern bemerkte auch der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger in seinem Grußwort. Das zeige, welchen hohen Stellenwert die Jugendarbeit bei den Musikkapellen habe. Gerade in einer immer stärker gespaltenen Gesellschaft sei es wichtig, durch Vereine und Verbände Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen, so Freudenberger. Der ASM sei heute „jung und weiblich“, sagte ASM-Präsident und Landtagsabgeordneter Franz-Josef Pschierer. War der Musikverband anfangs stark männlich geprägt, hätten die Frauen mit der Zeit immer mehr Vorstands- und Dirigentinnenposten erobert.

Bezirksvorsitzender Lohner fand den Verlust von 8 Prozent der Mitglieder nach den Corona-Jahren zwar „bedauerlich“, zeigte sich aber hoffnungsvoll, was die Zukunft angeht. Immerhin 40 Vereine mit 70 Orchestern gehören derzeit dem Bezirk Neu-Ulm an, insgesamt 2635 Musiker. Davon sind 1182 unter 18 Jahre alt.

Pschierer gratulierte dem Vorsitzenden Rainer Lohner mit einer Ehrung zu seiner erfolgreichen Zeit im Bezirksvorstand: Seit 20 Jahren ist der Reuttier dort mittlerweile im Einsatz. Seit 2003 als stellvertretender, seit 2012 als erster Vorsitzender. Zudem fungiert Lohner seit 2015 als stellvertretender ASM-Präsident. Auch Chronistin Antje Sperner erhielt ihre Auszeichnung für 20-jährige Zugehörigkeit zum Bezirksvorstand. (AZ)