Opfer des Horror-Überfalls: "Das wird mich bis zum Lebensende verfolgen"

Lokal Drei Männer misshandelten einen 81-Jährigen, um an Geld und Wertgegenstände zu kommen. Einer der Einbrecher steht nun vor Gericht und sieht sich einem gebrochenen Opfer gegenüber.

Sie sollen ihn gefesselt, gefoltert und ausgeraubt haben. Vor gut zwei Jahren haben drei Einbrecher einem Neu-Ulmer Pensionär die schlimmste Nacht seines Lebens beschert. "Dieser Vorfall wird mich bis zu meinem Lebensende verfolgen", sagte der mittlerweile 83-Jährige nun am ersten Prozesstag gegen einen der Täter vor der großen Strafkammer des Landgerichts Memmingen.