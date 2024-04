Passend zur Fußball-EM: Florian Zimmer zeigt neue Show "Zauberball"

Im Mai und Juni tritt Zauberer Florian Zimmer gemeinsam mit Jongleur Paul Ponce auf. Geplant sind 15 Shows im Neu-Ulmer Magietheater.

Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft präsentiert Magier Florian Zimmer eine neue Show, die Fans von Fußball und Magie gleichermaßen fesseln soll. „Florian Zimmers Zauberball“ findet von Mitte Mai bis Mitte Juni statt. Hausherr Zimmer tritt dabei mit dem argentinischen Jongleur Paul Ponce auf.

Zimmers Partner bei der Show "Zauberball" ist der Jongleur Paul Ponce. Foto: Florian-Zimmer-Theater

Ponce, der bei der Show „America's Got Talent“ Heidi Klum zu Standing Ovations hinriss, und Florian Zimmer, Europameister der Magie, führen laut Veranstalter durch eine Show voller fußballerischer Jonglage und magischer Glanzparaden. 15 Vorstellungen sind geplant. Die Show wird durch die „Ponce Family“ bereichert, die mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 17 Jahren auftritt. Ihre Darbietungen waren bereits in Las Vegas zu sehen. Im Theaterrestaurant Magicuisine können Besucher gegen Florian Zimmer im Tischfußball antreten, Cocktails gewinnen und magische Momente am Abend genießen.

Zur Eröffnung der Fußball-EM gibt es in Neu-Ulm ein Public Viewing

Am Freitag, 14. Juni, gibt es nach der Show ein Public Viewing mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-EM Deutschland – Schottland. „Wir öffnen dafür die Logen und es gibt Stadionwurst und Pommes“, freut sich Florian Zimmer. Der Eintritt zum Public Viewing ist frei und unabhängig vom Eintritt in die Show. Um frühzeitige Reservierung wird gebeten. (AZ)