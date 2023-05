Neu-Ulm

Pauls Sommerzauber: Das ist im Biergarten an der Donau geboten

Plus Der Biergarten auf dem ehemaligen Barfüßer-Areal gehört mittlerweile fest zum Neu-Ulmer Sommer. Gastronomisch und kulturell ist wieder einiges geboten.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Pauls Biergarten heißt jetzt Pauls Sommerzauber. Außer dem neuen Namen hat sich viel getan beim über 2000 Quadratmeter großen und weiträumigen Selbstbedienungs-Biergarten an der Paulstraße, der auf dem Gelände des ehemaligen Offizierscasinos direkt am Donauufer liegt. Am Pfingstwochenende starten die beiden Gastronomen Michael Freudenberg und Oliver Loser mit einem Frühlingsfest so richtig in die Biergarten-Saison.

Der Sommerzauber ist zurück

Es ist Jahre her, noch vor der Pandemie, dass es auf dem Ikea-Gelände den "Sommerzauber" gab. Den wollen Michael Freudenberg und Oliver Loser nun wiederbeleben und kombinieren mit dem von ihnen in der vierten Saison betriebenen Biergarten auf dem ehemaligen Barfüßer-Gelände. Das bringt jede Menge Neuerungen mit sich: Unter den alten Buchen, Ahornbäumen und Kastanien gibt es jetzt fünf Baldachin-Pavillons und eine Beach-Bar. Grill-Cottages, Kotas genannt, können zum Selbstgrillen genutzt werden – das Fleisch liefern Freudenberg und Loser. Mit dem Pagoden-Festzelt, den Pavillons, den Kotas und der Almhütte für 25 Personen ist der Biergarten witterungsunabhängiger geworden, etwa 350 bis 400 Personen können auch bei Regen gemütlich im Biergarten feiern. Das ist nicht nur für den normalen Selbstbedienungs-Biergarten wichtig, sondern gerade auch für die Firmenfeiern und Hochzeiten, Kommunionsfeiern und selbst Familientreffen nach Trauerfeiern, für die Pauls Sommerzauber inzwischen gern gebucht wird.

