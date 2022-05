Retro-Rätsel: Treue Leserin aus Ludwigsfeld gewinnt 1000 Euro

Plus Antonie Barnsteiner hat bei unserem Retro-Rätsel den richtigen Riecher. Mit dem Gewinn möchte die Rentnerin nach vielen Jahren mal wieder nach Südtirol fahren.

Antonie Barnsteiner wollte erst gar nicht ans Telefon gehen. "Ich kannte die Nummer doch gar nicht", sagt sie und lacht. "Nach dem vierten Klingeln habe ich es aber doch gemacht, Gott sei Dank." Denn am anderen Ende der Leitung warteten die 1000 Euro des Retro-Rätsels der Neu-Ulmer Zeitung auf sie. "Ich habe es wirklich nicht glauben können, dass ausgerechnet ich gewinne", ist Barnsteiner auch noch Stunden später baff.