Neu-Ulm

vor 60 Min.

Richtfest am Südstadtbogen: Happy End für Neu-Ulms größtes Bauprojekt?

Lokal Erstaunlich schnell kommen die Bauarbeiten am Südstadtbogen voran, am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. Wie viele Menschen dort künftig wohnen werden.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Lange Zeit sah es aus, als würde das Wohnviertel Südstadtbogen am Bahntrog die größte Bauruine Neu-Ulms werden. An dem Projekt hatten sich bereits zwei Investoren verhoben und die Arbeiten ruhten rund eineinhalb Jahre lang. Doch seit Sommer vergangenen Jahres wird wieder gebaut - in atemberaubendem Tempo, denn am Donnerstag wurde bereits offiziell Richtfest gefeiert. Allerdings dauert es tatsächlich noch geraume Zeit, bis alles fertig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen