Neu-Ulm

06:30 Uhr

Schwer zu entschlüsseln: Putte widmet Krypto-Geld eine Ausstellung

Künstlerin Heyon Han bei der Vernissage zu ihrer Ausstellung "Proof of Mother" in der Putte.

Plus Die aus Südkorea stammende Künstlerin Heyon Han beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Kryptowährungen. Die Ergebnisse sind nun in der Putte zu sehen.

Von Franziska Wolfinger

Mit den großen Verwerfungen und Veränderungen unserer Zeit beschäftigt sich die Putte, der Neu-Ulmer Projektraum für zeitgenössische Kunst, im aktuellen Jahresthema. Was Geld und Finanzen anbelangt, dürfte das Aufkommen von Kryptowährungen zu den größten Verwerfungen der vergangenen Jahrhunderte gehören. Künstlerin Heyon Han hat dem Thema eine Arbeit gewidmet.

Für Heyon Han, 1985 in Südkorea geboren, sind Kryptowährungen dabei die Fortsetzung einer stetigen Weiterentwicklung unseres Geldes, das es mit Kreditkarten und Überweisungen ja längst von der analogen in die digitale Welt geschafft hat. Ein Bruch, der sich auch in einem Aspekt ihrer Installation "Proof of Mother" zeigt, für die sie die Abbildung einer Krypto-Münze gestaltet hat. Von unserem ursprünglichen Zahlungsmittel – also Geldstücken – hat sich im Krypto-Zeitalter ja allenfalls die Bezeichnung erhalten, etwa das "coin" (englisch für Münze) in "Bitcoin", die erste und bekanntestes Kryptowährung. Mit dem Schritt ins Digitale gehen ganz nebenbei jahrhundertealte Traditionen verloren, zum Beispiel das Werfen einer Münze, um Entscheidungen per Zufall zu treffen, erklärt Künstlerin Heyon Han. Ihre Krypto-Münze deutet das an, indem sie auf beiden Seiten dasselbe Bild zeigt.

