Neu-Ulm

15:16 Uhr

Sex im Keller unerlaubt gefilmt? Der Angeklagte kommt glimpflich davon

Ein 23-jähriger Neu-Ulmer filmt eine Bekannte und sich beim Sex. Sie zeigt ihn an, da sie nicht eingewilligt hätte. Das Amtsgericht Neu-Ulm sprach den Mann von diesem Vorwurf frei.

Von Jonas Klimm

Es war ein Verfahren, das so manchen Beteiligten irritiert zurücklassen dürfte. Im Juli vergangenen Jahres trifft sich ein 23-jähriger Neu-Ulmer mit einer Bekannten in seinem Kellerabteil. Dort kommt es zum spätabendlichen Geschlechtsverkehr. Dem später hierfür angeklagten Mann scheint das jedoch nicht zu reichen, er filmt das Geschehen mit seinem Handy. Seine Bekannte zeigt ihn hierfür an. Sie behauptet, dass er den Sex zwischen den beiden gefilmt habe, sei nicht abgesprochen gewesen. Zudem soll er das Video einem weiteren Mann, ein enger Vertrauter der Frau, geschickt haben.

