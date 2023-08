Neu-Ulm

18:45 Uhr

So feiern Tausende Zeugen Jehovas in der Arena ihr wichtigstes Fest

Auf dem Kongress in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena werden die Gläubigen in einem Schwimmbecken getauft.

Plus Knapp 4000 Zeugen Jehovas kommen zum Kongress nach Neu-Ulm. Was tun sie in der Ratiopharm-Arena und worauf kommt es den Gläubigen an?

Von Florian Lang

Die eine Hand des Täufers liegt auf dem Rücken, die andere auf den gekreuzten Armen vor der Brust des Täuflings, dann geht es unter Wasser. Vier Männer in Badehosen und weißen T-Shirts stehen in einem Schwimmbecken, das so auch in jedem Garten eines Einfamilienhauses stehen könnte. Sie begrüßen jeden einzelnen mit herzlicher Umarmung, und ein Täufling nach dem anderen steigt ins Wasser und kommt als volles Mitglied der Glaubensgemeinschaft wieder heraus. Getauft wird bei den Zeugen Jehovas so wie in der Bibel beschrieben, genauso wie auch alles andere im Leben der Gläubigen so verläuft, wie es die Bibel vorschreibt.

Zeugen Jehovas werden in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm getauft

Lucas Lippmann ist einer derjenigen, die unter dem Jubel ihrer Angehörigen aus dem Becken steigen. Mit nassen Haaren, sitzt der 17-Jährige wenig später, nun nicht mehr in Badekleidung, sondern im feinen Zwirn, in einer Loge der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm und spricht über seinen großen Tag. "Ich habe mich jetzt meinem Gott hingegeben und werde ihm die Liebe und die Dankbarkeit zeigen, für das, was er mir gegeben hat", sagt er mit breitem Lächeln. Die Zeugen Jehovas taufen keine Kleinkinder, die Mitglieder müssen sich aus freien Stücken dazu entscheiden. Manche fühlen sich früher, manche erst später im Leben bereit dazu. "Jetzt habe ich den Willen, an mir zu arbeiten. Ich will Jehova gefallen und zeigen, dass ich es ernst meine. Das wusste ich mit 14 eben noch nicht", erklärt der Jugendliche.

