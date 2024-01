So feiert das Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm sein Jubiläum

Das Neu-Ulmer Museum wird 25 Jahre alt und beschenkt sich selbst mit spannenden Ausstellungen. Das steht heuer auf dem Programm.

2024 wird ein besonderes Jahr für das Edwin Scharff Museum. Es sind nicht nur spannende Ausstellungen geplant, wie die erste eigene interaktive Schau im Kindermuseum des Hauses. Das Museum feiert ein Jubiläum. Seit 25 Jahren lockt das Haus am Petrusplatz die Besucherinnen und Besucher mit Bildern und Skulpturen. Das plant das Museum im Jubiläumsjahr.

Am 13. Juni 1999 wurde das Edwin Scharff Museum eröffnet. Den 25. Geburtstag feiert das Museum dieses Jahr am 13. Juni ab 17.30 Uhr mit einem öffentlichen Sektempfang, zu dem Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, der Freundeskreis des Museums und das Museumsteam einladen. Außerdem gibt es an diesem Tag wieder eine "art.mosphere" mit DJ, Cocktails und einer Führung sowie einem literarischen Spaziergang durch die Ausstellung. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Eine Sonderausstellung mit Werken von Edwin Scharff

Im Jubiläumsjahr spielt natürlich auch der Namensgeber des Hauses eine Rolle, teilt das Museum mit. Der Bildhauer Edwin Scharff wurde 1887 in Neu-Ulm geboren und zählt zu den bekanntesten Söhnen der Stadt. In der Herbstausstellung werden seine Arbeiten und die seines Nachfolgers an der Landeskunstschule Hamburg, der Bildhauer Gustav Seitz, gegenüberstellt. Eine Gemeinsamkeit: Beide Künstler machten die menschliche Figur zum Hauptmotiv ihres Schaffens. Eine Generation jünger als Scharff, vertrete der 1906 geborene Seitz jedoch bereits eine andere plastische Auffassung und stellt seine Modelle sinnend, froh und auch mal humorvoll dar, heißt es in einer Ankündigung.

Das Geschenk zum Jubiläumsjahr macht sich das Museum selbst: Erstmals wird Ende Oktober eine komplett eigenkonzipierte und realisierte Mach-Mit-Ausstellung im Kindermuseum eröffnet. Museumsleiterein Dr. Helga Gutbrod sagt: "Ich freue mich, dass mein langgehegter Wunsch endlich Realität werden darf und die angesammelte Erfahrung unseres Pädagogikteams uns und unseren Besucherinnen und Besuchern das eigentliche Jubiläumsgeschenk macht – passgenau zu 25-Jahren Edwin Scharff Museum und 15 Jahren Kindermuseum!" Nähere Informationen zu dieser Ausstellung sollen im April folgen.

Zwei Künstlerpaare stehen im Frühjahr im Fokus

Doch wie beginnt das Jahr: Noch bis zum 1. April sind mit "Vom Wesen der Natur. Zwei Jahrhunderte empfundener Kunst" Werke der bemerkenswerten Privatsammlung von Andreas Gerritzen zu sehen. Anschließend wird es farb- und ausdrucksstark im Edwin Scharff Museum. Unter dem Titel "Gemischtes Doppel. Zwei Künstlerpaare der Moderne" werden Arbeiten von Margarete und Oskar Moll sowie Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann gezeigt. Beide Paare gehörten in Berlin der künstlerischen Bewegung kurz nach 1900 an, als der deutsche Impressionismus an Expressivität zunahm. Sie gründeten zusammen mit Henri Matisse 1908 in Paris die Académie Matisse und schrieben damit Kunstgeschichte. Als "fauves", "wilde Bestien", beschimpft, entwickelten sie gemeinsam den französischen Fauvismus, der durch die Zusammenarbeit des Franzosen mit den deutschen Künstlerinnen und Künstlern schnell auch in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgte.

Die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Museum Wiesbaden entstand, spürt Gemeinsamkeiten und Eigenständigkeiten der Künstlerinnen und Künstler nach. Hinzu kommen mit sorgfältig ausgewählten Arbeiten von Lovis Corinth, Max Liebermann und Henri Matisse, entscheidende Inspirationsquellen der beiden schicksalhaft verbundenen Künstlerpaare. (AZ)