So soll die Orgel der Neu-Ulmer Petruskirche gerettet werden

Plus Der Neubau eines Instruments für die evangelische Kirche Neu-Ulms ist vom Tisch. Jetzt muss die Gemeinde Geld für eine Sanierung auftreiben.

Die Entscheidung, ob die Simon-Orgel der Petruskirche saniert werden soll, oder ob Petrus eine neue Orgel bekommt, ist gefallen: Die Orgel wird saniert – die Kostenkalkulation liegt entscheidend niedriger als die Kosten für einen Neubau einer Orgel für die evangelische Kirche Neu-Ulms, der sich wohl im Rahmen von einer Million Euro belaufen hätte. Und wie soll die Sanierung finanziert werden?