Die Kulturnacht steigt am Wochenende mit einem vollgepacktem Programm

Mehr als 120 Veranstaltungen sollen zur Kulturnacht am Wochenende nach Ulm und Neu-Ulm locken. Doch im Vorfeld gibt es auch Kritik an der Veranstaltung.

Die 22. gemeinsame Ulmer und Neu-Ulmer Kulturnacht steht vor der Tür. Es sind wieder mehr als 100 Veranstaltungsorte, an denen dem Publikum Kultur in verschiedensten Facetten präsentiert werden wird. Einige Locations sind in diesem Jahr erstmals mit dabei. Bei aller Vorfreude wurde heuer auch schon Kritik an der Kulturnacht laut.

Busse und Straßenbahnen bei der Kulturnacht kosten etwas

Denn deren Besucherinnen und Besucher können erstmals nicht kostenlos mit Bus oder Straßenbahn von einem Veranstaltungsort zum nächsten fahren. Dabei sind ausgerechnet in diesem Jahr wieder verstärkt Teilnehmende in den umliegenden Ortsteilen – eine Tatsache, auf die die Veranstalter stolz hinweisen.

Seit ihrer Einführung habe die Kulturnacht in Sachen gratis ÖPNV immer von anderen Aktionen profitiert, erklärt Kulturnacht-Geschäftsführer Christian Pfeifer. Zunächst war es der Aktionstag "Ohne Auto – mobil" des Verkehrsverbunds Ding (der inzwischen im Frühjahr stattfindet), später davon, dass die Stadt Ulm wegen ihrer vielen Baustellen den Nahverkehr samstags generell kostenlos anbot. Es gebe verschiedene Optionen, bei der Kulturnacht wieder gratis Busse anzubieten, doch jede habe ihre Tücken, sei entweder technisch aufwendig oder teuer. Heuer habe es nicht geklappt, aber: "Wir arbeiten dran", verspricht Pfeifer. In diesem Jahr genießen die Organisatoren aber erst einmal, endlich wieder eine Kulturnacht ohne Corona-Einschränkungen durchführen zu können. Dabei war diese Großveranstaltung eine der wenigen in der Region, die tatsächlich nie wegen der Pandemie abgesagt wurde.

Ralph Seiffert, Leiter des Neu-Ulmer Kulturdezernats, betont bei der Pressekonferenz zum Kulturnachtprogramm angesichts der neuen Bedrohung nach der Pandemie, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, auch die Bedeutung einer solchen Veranstaltung. "In Deutschland haben wir Kunst- und Kulturfreiheit. Wir haben das als Selbstverständlichkeit betrachtet", sagt er. Dass das nicht überall so ist, zeige auch Putins Krieg. Dazu komme der überall in Europa erstarkende Extremismus. "Gegen das, was da auf unsere Gesellschaft zukommt, war die Pandemie ein Kinderspiel", warnt er, um dann wieder den Bogen zur Kulturnacht zu schlagen, die mit ihrem vielfältigen und teils interkulturellen Programm, das besonders von Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann gelobt wurde, zum Austausch und zu Debatten beitragen kann.

Viele Gratisangebote für Familien bei der Kulturnacht in Neu-Ulm und Ulm

Neuerungen gibt es in diesem Jahr so manche, unter anderem beim Kinderprogramm. Dabei gibt es zwischen 15 und 18 Uhr 20 kostenlose Angebote, zu denen auch die erwachsene Begleitperson freien Eintritt hat. Auf Ulmer Seite organisiert der Stadtjugendring im Innenhof der Donaubastion einen Spieletag, auf Neu-Ulmer Seite gestaltet der Kreisjugendring ein Kinderprogramm auf dem Rathausplatz. Dazu gesellen sich viele weitere Konzerte, Theateraufführungen und Bastelangebote, wie etwa im Edwin-Scharff-Museum, wo ab 17 Uhr "selfmade Minigolf" oder alternativ lustige Wesen aus Pappe gebastelt werden können. Einige diese fantastischen Eindringlinge bevölkern das Museum bereits. Für Erwachsene gibt es dann Führungen durch das Museum und einen künstlerischen Streifzug, der die Teilnehmenden Neu-Ulm neu entdecken lässt.

Ein Streifzug durch die Stadt könnte während der Kulturnacht auch an der Putte vorbeiführen, die vor einigen Monaten von Michael Schlecht und Elisabeth Würzl übernommen wurde. Zur Kulturnacht gibt es nun eine Performance, die sich dem Jahresthema der Putte, "unboxing realities", unterordnet. Die Installation Flatstream III von Marcel Große erprobt das Aufeinandertreffen von Luftwellen und Partikelströmung. Die Ergebnisse werden nach der Kulturnacht für einen Monat lang im Schaufenster der Putte zu sehen sein. Eine Sache merkt Ralph Seiffert für Neu-Ulm, aus dem naturgemäß immer der kleinere Teil des Programms kommt, positiv an: "Alle Locations, die es hier gibt, sind bei der Kulturnacht am Start." Mit dabei sind auch echte Neulinge wie der Club Gold in der Augsburger Straße, der erst vor wenigen Monaten eröffnet wurde.

Ein paar Last-Minute-Anpassungen gibt es im umfangreichen Kulturnachtprogramm. Die beliebte Musikstraßenbahn etwa wurde abgesagt. Es habe Bedenken gegeben, wie und ob die im Nahverkehr noch geltende Maskenpflicht in diesem Format umgesetzt werden könne, erklärte Pfeifer. Auch die Neu-Ulmer Lyrikerin Christine Langer musste ihre Pläne ändern. Eigentlich wollte sie wieder mit ihrer "Roßkultur" dabei sein, bei der sie Gedichte vom Rücken ihres Pferdes aus vorträgt. Nun ist das Pferd verletzt, aber es gibt ein Ersatzprogramm mit dem Pianisten Bernhard Sinz. "Es war gar nicht so einfach, etwas zu organisieren", erklärt Langer. Die meisten regionalen Musiker und Künstler seien an diesem Tag ja schließlich selbst dabei bei der Kulturnacht.

Programm: Das vollständige Programm der Kulturnacht liegt in gedruckter Form an den einzelnen Veranstaltungsorten aus, ist online stets aktualisiert abrufbar und in der Kulturnacht-App verfügbar. Der Eintritt kostet zehn Euro.