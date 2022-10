Neu-Ulm

vor 16 Min.

Und es geht doch: Verzweifelte Fachkraft hat Termin bekommen

Eine Fachkraft, die vergeblich versucht, ihren Job anzutreten: Der Ingenieur Junmao Liao verzweifelt an den Behörden.

Plus Junmao Liao ist eine hochqualifizierte Fachkraft und hat in Neu-Ulm einen Job. Doch den darf er nicht antreten. Nun kommt Bewegung in die Sache.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Dass der öffentliche Druck nötig war, um bei der Ausländerbehörde des Neu-Ulmer Landratsamtes die Dinge zu beschleunigen, würde in der Kantstraße niemand zugeben. Doch es scheint so zu sein. Kaum berichteten wir über die Verzweiflung des Junmao Liao, war der Termin da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen