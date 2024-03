Verborgene Engel: "Sie sind die stillen Helden dieser Gesellschaft"

Plus Der Verein "Verborgene Engel" zeichnet in Neu-Ulm fünf Frauen für ihr besonderes Engagement aus. Beim Ehrungsabend stehen sie im Mittelpunkt.

Viele Ehrenamtliche engagieren sich tagtäglich auf vielfältige Weise, ohne darum viel Aufhebens zu machen. Sie wollen einfach helfen und packen an, wo es nötig ist. Der Neu-Ulmer Verein "Verborgene Engel" hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Menschen zu ehren und dafür zu sorgen, dass sie wenigstens einen Abend lang ins Rampenlicht rücken und ihre Leistung gewürdigt wird. Beim Ehrungsabend im Gasthof zur Post in Schwaighofen standen fünf Frauen und ihr Engagement im Mittelpunkt.

Von einer Jury ausgewählt wurden diesmal: