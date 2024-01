Verlosung: Theater Neu-Ulm bringt "Halbnackte Bauarbeiter" auf die Bühne

Ab dem 2. Februar hat das Neu-Ulmer Theater ein neues Stück über Männerklischees, Frauenphantasien und Singledasein im Programm. Wir verlosen Premierenkarten.

Mit "Halbnackte Bauarbeiter" bringt das Theater Neu-Ulm einmal mehr eine Komödie über die vertrackte Angelegenheit mit den zwischenmenschlichen Beziehungen auf die Bühne. Diesmal geht es um die Dauersingle Ute, die mit Anfang 40 in einer Berliner WG wohnt und den Glauben an die Liebe spätestens mit dem Ende ihrer letzten Beziehung aufgegeben hat. Doch ganz ohne Männer geht es ja auch nicht.

Eigentlich will Ute (Kirsten Annika Lange) nach der Trennung ihre neu gewonnene Freiheit voll und ganz zu genießen. Das ist aber leichter gesagt als getan - und plötzlich findet sie sich zwischen zwei Männern wieder. Auf der einen Seite steht der sexy Johnny-Depp-Doppelgänger, auf der anderen der grundsolide, nette Michael. "Ein Stück über Männerklischees, Frauenphantasien und die Erkenntnis, dass das Singledasein nichts für "Schwächlinge" ist, man auch an seinen Problemen wachsen und alles dabei höchst amüsant sein kann", kündigt das Theater die Premiere am Freitag, 2. Februar an. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Martina Brandl.

So machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit

Unsere Redaktion verlost 5 mal 2 Tickets für die Vorstellung um 20 Uhr. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Montag, 29. Januar. Die Gewinner werden ebenfalls per E-Mail informiert und können die Tickets dann an der Abendkasse abholen.

