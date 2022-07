Wie eine Schinkennudel-Spezialistin und Shopping Queen in einer Kochsendung landet

Lokal Als Shopping Queen ist Melanie Traunig aus Jedelhausen längst bekannt. Jetzt kocht die 46-Jährige mit ihrem Mann noch auf Sat 1. Doch damit nicht genug.

Ein Blatt nimmt sie nicht vor den Mund, das Lachen ist ansteckend. Charaktereigenschaften, die - kombiniert mit knallroten Haaren, zahlreichen Tätowierungen und einer Vorliebe für Mickey-Maus-Klamotten - offenbar ein Traum jeder Casting-Agentur sind. Von Vox bis Sat 1. Doch Melanie Traunig macht längst nicht überall im Fernsehen mit, wo sie könnte.