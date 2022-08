Neu-Ulm

vor 39 Min.

"Wir feuern keine Leute": Daimler-Chefs sprechen über Evobus-Kürzungen

Mahnung am jüngsten Schwörmontag: Beschäftigte sorgen sich um ihre Zukunft bei Evobus in Neu-Ulm.

Lokal Der "Fußabdruck" in Deutschland solle kleiner werden, sagen die Chefs von Evobus-Mutter Daimler Truck. Doch sie geben ein Versprechen. Ein Blick auf die Zahlen.

Von Sebastian Mayr

Evobus-Mutter Daimler Truck hat das zweite Quartal 2022 mit positiven Zahlen abgeschlossen, die Entwicklung verdankt die Holding höheren Absatzzahlen und Preiserhöhungen. Die Monate seien "okay" gelaufen, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Daum am Donnerstag. In der Bussparte seien Kürzungen aber zwingend erforderlich. Ende Juni waren Sparpläne bekannt geworden, die den Standort Neu-Ulm stark betreffen. Dazu bezogen die Konzernchefs Stellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen