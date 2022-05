Bauernhof in Pfaffenhofen verkauft jetzt Produkte über eine "Foodbox"

Der Mohrenhansenhof bietet Nudeln, Säfte sowie Fleisch- und Wurstwaren in einem Automaten an. Wann Kundinnen und Kunden diesen nutzen können.

Seit dieser Woche hat der Pfaffenhofer Mohrenhansenhof einen Automaten im Hof stehen. "Jetzt müssen unsere Kundinnen und Kunden nicht mehr bei uns klingeln, um bei uns einkaufen zu können", sagt Sabrina Mayer. "Das hatte einige Leute abgeschreckt." Mayer führt zusammen mit ihrem Mann Matthias im Nebenerwerb den landwirtschaftlichen Betrieb im Herzen Pfaffenhofens. Sie betreiben Ackerbau, zudem halten sie ungefähr 300 Legehennen in einem mobilen Stall. Der Zuspruch für den neuen Automaten im Hof ist Mayer zufolge in den ersten Tagen gut gewesen. Mit der technischen Neuerung ergäben sich einige Annehmlichkeiten.

Ein Teil der Eier aus Pfaffenhofen wird bei Augsburg zu Nudeln verarbeitet

"An sieben Tagen die Woche kann man jetzt rund um die Uhr bei uns einkaufen", sagt Mayer. Ein Teil der frischen Eier vom Hof, die ebenfalls in der "Foodbox" erhältlich sind, werden nach Angaben der Landwirtin in der Nähe von Augsburg zu Nudeln verarbeitet. Diese werden dann wiederum in Pfaffenhofen angeboten. Zudem beinhalte der Automat Lebensmittel anderer Betriebe: "Die Fleisch- und Wurstwaren sind vom Heller Hof, Säfte und Essig vom Obsthof Zott aus Hittistetten", erzählt Mayer. Noch müssen Kundinnen und Kunden bar bezahlen, aber bereits in zwei bis drei Wochen sollte auch Kartenzahlung möglich sein, hofft sie.