Der Marktrat treibt den Glasfaserausbau in Pfaffenhofen voran

Ein Unternehmen will Glasfaserleitungen in Pfaffenhofen verlegen. Ab wann Bürgerinnen und Bürger mit dem schnelleren Internet rechnen können und was es kostet.

Zahlreiche bayerische Kommunen sind schon beim Ausbau des Glasfasernetzes dabei. Peter Reisinger, Regionalleiter Bayern beim Unternehmen Deutsche Glasfaser, verwies in der jüngsten Sitzung des Pfaffenhofer Marktrats auf die positiven Rückmeldungen, die ihm Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den vergangenen Jahren gegeben hätten. Die Entscheidung darüber, dass nun auch die Marktgemeinde in den Ausbau des Glasfasernetzes durch das Telekommunikationsunternehmen einsteigt, war nur noch reine Formsache. Schon bald sollen die Bauarbeiten beginnen.

"Nach den Sommerferien wollen wir mit der Nachfragebündelung starten", erklärte Reisinger das weitere Vorgehen. Bis dahin würden die Bürgerinnen und Bürger Pfaffenhofens mit ausreichend Informationsmaterial versorgt. "Danach haben die Interessenten acht bis zwölf Wochen Zeit, einen Vertrag mit uns abzuschließen." Ein Drittel der Haushalte müsste mitmachen, damit mit den Bauarbeiten begonnen werde, fuhr Reisinger fort. Aber das sei völlig unkompliziert, denn: "Diese Quote wird eigentlich immer problemlos erreicht." Aber auch wer nach den zwölf Wochen noch einen Glasfaseranschluss möchte, könnte noch mit einsteigen. Nur müsste derjenige dann eine Anschlussgebühr von 750 Euro zahlen, während Kundinnen und Kunden, die sich frühzeitig melden, den Anschluss kostenfrei erhielten.

Bis Herbst 2023 könnten Teile Pfaffenhofens einen Glasfaseranschluss haben

In einem ersten Schritt würden die Ortsteile Pfaffenhofen, Beuren, Erbishofen, Volkertshofen, Diepertshofen, Roth, Berg und Kadeltshofen mit dem schnellen Internet versorgt. Hans Kast (SPD) wünschte sich, dass auch die anderen Ortsteile sofort mit angeschlossen werden. "Wir bieten bei den weiteren Ortsteilen an, diese über die bayerische Breitbandförderung mitzunehmen", sagte Reisinger dazu. Der Markt müsste zehn Prozent der Förderung selbst bezahlen. Bedenken von Max Spleiß (FWG) gingen in eine andere Richtung: "Sie sorgen hoffentlich dafür, dass die Fußwege, nachdem sie aufgerissen wurden, wieder anständig zugemacht werden", sagte er an Reisinger gerichtet. Da habe Pfaffenhofen keine guten Erfahrungen gemacht.

Reisinger stellte auch die Kosten dar, die auf die Haushalte zukommen würden. Wer seine Telefonnummer mitnehmen möchte, müsste eine einmalige Bereitstellungsgebühr von rund 70 Euro zahlen. Die Verträge liefen anschließend für 24 Monate, im ersten Jahr zahlten alle Kundinnen und Kunden 25 Euro monatlich, sagte er. Ab dem 13. Monat passe sich der Preis dem jeweiligen Paket an. Bei der günstigsten Variante steige der Preis auf 45 Euro monatlich pro Anschluss. "Und nach den 24 Monaten können die Kundinnen und Kunden den Vertrag monatlich kündigen", fügte Reisinger hinzu. Wie sieht nun der konkrete Zeitplan aus? "Anfang kommenden Jahres wollen wir beginnen zu bauen, das dauert in der Regel ein halbes bis dreiviertel Jahr", sagte der Regionalleiter. Somit könnten weite Teile Pfaffenhofens bis Herbst 2023 mit Glasfaser versorgt sein.

Lesen Sie dazu auch