Pfaffenhofen an der Roth

06:45 Uhr

Pfaffenhofen drückt Schulden auf niedrigsten Stand seit Jahrzehnten

Plus Die Finanzlage ist solide, aber mehrere Großprojekte erfordern Investitionen in Millionenhöhe. Wofür Pfaffenhofen sein Geld ausgibt.

Von Jonas Klimm

Es muss nicht immer ein schlechtes Zeichen sein, wenn bei Haushaltsberatungen der Fokus auf vermeintliche Nebensächlichkeiten gelegt wird. So zu beobachten in der jüngsten Marktratssitzung in Pfaffenhofen. Weil Katrin Müller-Gau aus Sicht einiger Räte den Haushaltsplan viel zu spät vorgelegt hatte, musste sich die Kämmerin in Mutterschutz so manches böse Wort anhören. "Wir brauchen mehr Zeit, um uns durch den Plan zu arbeiten", lautete eine der Wehklagen. Und dann auch noch alles digital, obwohl doch abgesprochen gewesen sei, dass auch eine gedruckte Fassung des Haushaltsplans vorgelegt werden würde, zeterten andere. Übersehen wurde dabei beinahe das Wichtigste: Pfaffenhofen steht finanziell wirklich gut da – und das trotz zwei Jahren Pandemie.

