Pfaffenhofen an der Roth

vor 3 Min.

Zweckverband investiert in Wasserversorgung in Pfaffenhofen und Umgebung

Plus Der Wasserzweckverband Rauher-Berg-Gruppe muss einen weiteren Kredit aufnehmen. Um welche Summe es sich handelt und in welche Projekte das Geld fließen soll.

Von Jonas Klimm

Es gibt einiges zu tun, aber die Wasserversorgung in Pfaffenhofen und umliegenden Orten ist sichergestellt. So könnte man das Ergebnis der jüngsten Sitzung der Versammlung des Zweckverbands Rauher-Berg-Gruppe zusammenfassen. Einmal jährlich kommt das Gremium zusammen, um über die Wasserversorgung in Pfaffenhofen und den anderen Orten des Verbandsgebiets zu beraten. Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser, der Verbandsvorsitzende, zeigt sich im Nachgang jedenfalls zufrieden, auch wenn dieses Jahr kostspielige Investitionen in die Infrastruktur unumgänglich sind. Das macht die Aufnahme eines Millionenkredits erforderlich und führt zum höchsten Schuldenstand des Zweckverbands seit Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen