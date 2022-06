Pfaffenhofen

18:00 Uhr

Bürgerversammlung: Diese Projekte stehen in Pfaffenhofen an

Eines der größten Projekte aktuell in Pfaffenhofen: der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens St. Monika.

Plus Bürgermeister Sebastian Sparwasser steht den Einwohnern seiner Gemeinde Rede und Antwort. Nun berichtete er im Ortsteil Roth über die aktuelle Lage der Kommune.

Von Franziska Wolfinger

Der Pfaffenhofer Bürgermeister Sebastian Sparwasser ist seit dem Frühjahr 2020 im Amt. Seither ist in der Gemeinde viel passiert, doch den Einwohnerinnen und Einwohnern seiner Kommune öffentlich Rede und Antwort stehen, musste und konnte der Rathauschef bislang nicht. Erst im dritten Versuch klappte es nun mit den Bürgerversammlungen. Entsprechend lang ist der Bericht geworden. In Roth sprach Sparwasser gut eine Stunde über laufende Projekte in den 15 Ortsteilen, die allgemeine Lage und wie es künftig weitergehen soll.

