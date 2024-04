US-Sängerin Jax Hollow kommt für Sonderkonzert nach Pfaffenhofen

Die US-amerikanische Blues-Rock-Sängerin Jax Hollow tritt am 1. Mai im Fiddler's Green Irish Pub in Pfaffenhofen auf. Das Konzert ist Teil ihrer Europatour.

Die US-Sängerin und -Songwriterin Jax Hollow kommt für ein Sonderkonzert am 1. Mai nach Pfaffenhofen. Hollow stammt aus Nashville, Tennessee und ist Absolventin des Berklee College of Music. Ihr Musikstil wird auf ihrer Website als Mischung aus Classic Rock, Blues und Americana beschrieben. Kritikerinnen und Kritiker verglichen ihre Stimme unter anderem mit Sheryl Crow und fühlten sich an Jimi Hendrix und Melissa Etheridge erinnert.

Jax Hollow's Auftritt in Pfaffenhofen ist Teil ihrer Europatour

Im Frühling 2024 ist Hollow, die selbst auch Gitarre spielt, zusammen mit Schlagzeuger Michael Lupo und Bassist Taylor Tuke auf Europatour. Neben ihrem Auftritt in Pfaffenhofen ist sie auch in anderen deutschen Städten unterwegs, sowie in Österreich, Belgien und der Niederlande. Im Fiddler's Green Irish Pub tritt Hollow am Mittwoch, 1. Mai, um 19.30 Uhr auf. Die Tickets kosten 20 Euro an der Abendkasse. (AZ)