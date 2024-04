Neue Ausstellung: Momentaufnahmen in der Pfuhler Kunstzone

Die Galerie in Pfuhl zeigt aktuell Werke des Schweizer Fotografen Georges Recordon. In schwarz-weiß mit roten Akzenten schafft er Bilder, die den Fokus auf die Besonderheiten des Alltags legen.

Stefan Kümmritz' und Michaela Schaffts Pfuhler "Kunstzone" startet nach der Winterpause in ihr 16. Jahr. Zum Auftakt präsentiert das Paar in seiner Galerie die Fotoausstellung "Schwarz-Weiß trifft auf Rot". Gezeigt werden bearbeitete Fotografien des Westschweizers Georges Recordon, der die Kunst des Beobachtens als Grundlage seiner Fotokunst sieht.

So wie auf jenem Bild: Radler sind zu sehen, die in einer Stadt unterwegs sind. Eine Alltagsszene, wäre da nicht die Frau mit den langen Haaren, die an ihrem Rad einen knallroten herzförmigen Luftballon befestigt hat, der beim Fahren hinter ihr her weht und einen bärtigen jungen Mann auf dem Rad hinter ihr sichtlich beeindruckt. Wie die Begegnung wohl ausging? Auch Georges Recordon weiß es nicht – er sah den Moment, hatte nur diese einzige Chance und drückte sofort auf den Auslöser.

Kleine Dinge mit großer Bedeutung

Solche Augenblicke sind es, die Recordon sieht und festhält – und weil er ein Gefühl für ebendiese Momente hat, sind seine Bilder so besonders. Recordon nimmt sie in Farbe auf, konvertiert sie dann in Schwarz-Weiß und hebt mit der roten Originalfarbe von bestimmten Elementen im Bild genau diese Elemente wieder hervor. Es sind die kleinen Dinge, die Wichtigkeit haben können. Rot ist starke Emotion. Die Coladose, die rote Steppjacke. "Society" heißt diese Serie, die gerne mit einem Augenzwinkern daherkommen, aber auch bitter sein können wie die Aufnahme der leeren Plätze einer Veranstaltungshalle während der Corona-Pandemie, zum Teil abgedeckt mit roten Überzügen, um zu signalisieren, dass ganze Reihen gesperrt sind.

Die experimentellen Bilder, mit denen Recordon für zwei andere Serien die Farben und Lichter der Nacht aufgenommen hat, basieren zum Teil auf extrem langen Belichtungszeiten, wirken wie mit Licht gemalt und gerinnen in einer der Serien zu abstrakten Strukturen. Für andere Nachtaufnahmen nützte Georges Recordon beispielsweise den Christmas Garden in der Stuttgarter Wilhelma. Bläulich und schemenhaft flattern da Tauben vor einem illuminierten maurischen Gebäude des Gartens. Das Licht in der Nacht im urbanen Umfeld hat in diesen Aufnahmen auch symbolischen Charakter.

Info: Die Ausstellung "Schwarz-Weiß trifft auf Rot" in der Pfuhler Kunstzone ist bis zum 12. Mai zu den Öffnungszeiten der Galerie zu sehen.