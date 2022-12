Viele Krippen und "Kirche für Kleine" in Reutti

Wie Kindergärten in Kooperation mit den Elternhäusern für weihnachtliche Stimmung in Reutti sorgen.

Junis schaut kniend und ganz versunken in eine der Krippen im Chorraum der Reuttier Kirche St. Margaretha. Eine der 16 Krippen, die dort am vierten Adventssonntag zu sehen waren, hat er gebastelt - die anderen seine Freude und Freundinnen aus dem evangelischen Kindergarten. Im Rahmen einer "Kirche für Kleine" am Sonntagnachmittag waren alle auf diese Weise entstandenen Krippen im Chorraum von St. Margaretha zu sehen und fanden viel Publikum, das gemeinsam das Weihnachtslied "Stern über Bethlehem" des 2006 verstorbenen Reuttier Kantors Alfred Hans Zoller sang - und die Krippen der Kinder bewundern ging.

"Unterm Himmelszelt" aus Reutti bastelt Krippen

Kindergartenkinder auf Weihnachten vorzubereiten ist eine Aufgabe von Elternhaus und Kindergarten, sagt der Reuttier Pfarrer Stefan Reichenbacher. Deshalb gab es in Reutti ein vorweihnachtliches Projekt, das Elternhäuser und Kindergarten einbezog. Die Kinder des Kinderhauses "Unterm Himmelszelt" bastelten im Kindergarten die Figuren einer Krippe, während sie das Gebäude der Krippe dann zu Hause mit den Eltern bauten.

So wie Jara, die erzählt, dass sie im Kindergarten am ersten Tag das Baby bastelte, am zweiten Tag dann Maria und Josef. Zu Hause wählten Jara und ihre Eltern eine Baumscheibe, auf der die Krippe dann entstand - mit Gewebe im Hintergrund und Rindenstücken als Dach. "Und mit einem Stern, der aufs Dach gesteckt wurde", erzählt Jara. Einen Tag dauerte der Aufbau - und Jara weiß auch schon, wohin ihre Krippe dann an Weihnachten kommt: "Untern Christbaum", erzählt sie.