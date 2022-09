Roggenburg

Der Profi erklärt: Was Bachs Kompositionen bedeuten

Lokal Alte Musik ist für manchen eher schwere Kost. Diademus-Intendant Benno Schachtner will dem Publikum die Feinheiten des Fachs näherbringen und Distanzen überbrücken.

Von Franziska Wolfinger

Benno Schachtner, Intendant des Diademus-Festivals in Roggenburg, ist als begnadeter Sänger in der Region bekannt. Dass er auch Professor für Gesang ist, war in den Berichten über seine Konzerte und Veranstaltungen bislang meist nur eine interessante Randnotiz. Dieses Jahr zeigte er bei seinem Festival allerdings: Als Lehrer ist er ebenso begnadet wie als Sänger. "Wie geht's?" ist das Festivalmotto in diesem Jahr. Und wie das mit der Alten Musik so geht, durften seine rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Tenne im Roggenburger Kloster nun erfahren.

