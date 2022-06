Abfall-Streit: Senden will sich weiter selbst um seinen Müll kümmern

Auch der Sendener Stadtrat hat sich knapp gegen die Rückübertragung der Müllentsorgung an den Kreis Neu-Ulm entschieden. Vorangegangen war eine hitzige Diskussion.

Eine weitere, lebhafte Debatte, doch das Ergebnis bleibt dasselbe: Die Stadt Senden will ihren Müll weiterhin selbst verwalten. Daran ändern auch neue Berechnungsgrundlagen nichts. Schon im April hatten die Stadträte die Rückübertragung der Müllentsorgung an den Landkreis beraten und sie mit 14:14 Stimmen denkbar knapp abgelehnt. Nun ging es mit 15:12 aus.

Falsche Gerüchte: Müllentsorgung soll nicht dreimal teurer werden

Die Abstimmung müsse vertagt werden, weil die jetzt vorliegenden Zahlen als Entscheidungsbasis nach dem Wegfall der Städte Nersingen und Elchingen nicht mehr taugten, begründete Heinz-Peter Ehrenberg (Grüne) seinen gleich zu Sitzungsbeginn angekündigten Vertagungsantrag, der aber abgelehnt wurde. Er halte „die Art, wie ein Entsorger hier versucht hat, die Entscheidung zu beeinflussen, nicht für seriös.“ Gerüchte, dass sich die Abfallgebühren durch die Rückübertragung verdreifachen würden, stimmten nicht, stellte Jens Petschel von der mit den Müll-Berechnungen beauftragen Unternehmensberatung Econum klar.

Die Kalkulation der Gebühren, bemerkte Kämmerer Manuel Haas, sei für die Kommunen ohnehin nur über den Leistungskatalog beeinflussbar, die Preise würden durch Marktlage und Abnahmemengen bestimmt. Auch gelte die gesetzliche Regelung, dass mit der Entsorgung weder Gewinn noch Verlust erzielt werden dürfe. Sicher sei, dass Senden beim künftigen Standard des Kreises mit eigenem Personal nicht mithalten könne, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Sie gehe davon aus, dass die Bürger künftig mehr Beratungsleistungen einfordern würden.

Doch die Mehrheit ließ das kalt. „Wir haben jetzt lang genug rumgemacht – es wird weder von der Leistung noch vom Preis für Senden besser“, urteilte Theodor Walder (CSU). Zwar hätte die Verwaltung davon Vorteile, die Bürger aber hätten das Nachsehen. Auch Fraktionskollege Rainer Strobl pochte auf das funktionierende Sendener System. „Über die Müllgebühren wollen wir Herr bleiben“, sagte Anton Leger (BiSS), zudem fehle eine Gebührenkalkulation, um entscheiden zu können. „Keine Gleichmacherei“ wollte Franz-Josef Wolfinger (CFW/FWG). Dass fast alle anderen bayerischen Kommunen die Entsorgung über die Kreise regeln, heiße nicht, dass es auch Senden tun müsse.

Hitzige Diskussion Müllreform im Landkreis Neu-Ulm

Jetzt eine Gebührenkalkulation fürs Jahr 2025 zu erstellen, sei reine Spekulation, wehrte Xaver Merk (Die Linke) ab. Vielsagender sei doch, dass in nur zwei Landkreisen in ganz Bayern der Müll nicht vom Kreis verwaltet wird. Dass die Rückübertragung für die Bürger Nachteile hätte, sei „mit keinem Komma beweisbar“, die Sache gehöre neu bewertet. Auch Josef Ölberger (CSU) sah es so. Die Rückübertragung sei der bessere Weg, sonst müsse die Stadt Personal einstellen, das die immer strenger werdenden Verordnungen in Sachen Müll im Auge hat. Außerdem „haben wir keinen Vergleich mehr, wenn wir mal draußen sind“, aussteigen könne man immer noch.

Lesen Sie dazu auch

Das Landkreis-Konzept sei geeignet, das Müllaufkommen zu verringern, so Helmut Meisel (Grüne), und biete einen Service, den Senden allein nicht leisten könne. „Ausschreibungen in größerem Rahmen haben Vorteile“, merkte er an. Dass man Dinge „schon immer so gemacht“ habe, sei kein Argument, fand Maren Bachmann (SPD), „wir sollten zukunftsorientiert denken“. Sie sehe bisher keinen Grund, der gegen die Rückübertragung spreche.

Es sei absehbar, dass sich „leider die Kirchturmpolitik durchsetzt“, kommentierte Ehrenberg kurz vor der Abstimmung. „Diese Diskussion wird uns noch über Jahre begleiten und einige werden ihre Meinung ändern“, prophezeite die Bürgermeisterin.