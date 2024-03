Auto in Senden absichtlich zerkratzt

Als ein Mann in Senden zu seinem Kia zurückkehrt, entdeckt er einen Kratzer. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die eine mutwillige Beschädigung an einem Kia in der Sendener Goethestraße beobachtet haben. Der Fahrer des Autos bemerkte einen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite, als er zu seinem Wagen kam.

In der Goethestraße abgestellt war das Auto im Zeitraum von 10. bis 15. März. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07307/91000-0 entgegen. (AZ)