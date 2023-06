Badegast am Sendener Waldsee bestohlen

Ein bislang unbekannter Dieb hat einem Badegast am Sendener Waldsee einen Rucksack mit zwei Mobiltelefonen gestohlen. Ein Zeuge konnte dabei einen verdächtigen Fahrradfahrer beobachten.

Ein Dieb trieb am Donnerstag am Sendener Waldsee sein Unwesen und hat dabei den Rucksack einer Schwimmerin gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 13.40 Uhr ihr Fahrrad abgestellt und einen Liegeplatz gesucht. Währenddessen hat ein bislang Unbekannter den Rucksack der Frau gestohlen, in dem sich zwei Mobiltelefone befanden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wenig später einen Mann mittleren Alters, der auf seinem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort wegfuhr. Ob dieser den Rucksack bei sich trug, konnte der Zeuge jedoch nicht ausmachen. Die Polizei Senden bittet mögliche weitere Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden.