Diebe stehlen sechs Brillen aus Laden in Senden

Während das Personal Kunden bedient, stecken zwei Männer Waren in die Taschen. Die Polizei sucht die Täter.

Aus einem Optikergeschäft in der Sendener Hauptstraße sind am Montag gegen 18.30 Uhr sechs Brillen gestohlen worden, der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei sucht zwei Männer.

Während das Verkaufspersonal in ein Kundengespräch verwickelt war, nutzten die beiden Täter die Gelegenheit und verstauten sechs Brillen aus der Auslage in ihren Jackentaschen. Anschließend verließen sie den Laden in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)