Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall in Senden leicht

Weil eine Autofahrerin einen Pedelec-Fahrer in Senden übersah, stieß sie mit ihm zusammen. Dabei kommt es zu Verletzungen und einem Sachschaden.

Eine 60-jährige Autofahrerin ist am vergangenen Freitagmittag aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Berliner Straße in Senden eingefahren. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei den auf dem kombinierten Geh- und Radweg herannahenden Fahrer eines Pedelecs.

Auch ein Sachschaden entstand bei dem Zusammenstoß in Senden

Zwischen dem Pedelec und dem Pkw kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 34-jährige Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (AZ)