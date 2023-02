Feuerwehreinsatz: Eine Person wird bei Brand in Ladengeschäft verletzt

Ein Nachbar bemerkte den Rauchmelder eines Ladengeschäfts in Senden. Die Feuerwehr rückte an und konnte womöglich Schlimmeres verhindern. Ein Kind galt zwischenzeitlich als vermisst.

In Senden ist es am späten Mittwochabend zu einem Brand in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße gekommen. Eine Person wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Ein Kind galt zwischenzeitlich als vermisst.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Nachbar gegen 22.28 Uhr den Rauchmelder des Geschäfts und setzte daraufhin den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Senden war mit 27 Personen im Einsatz und konnte den Brand in einem Lagerraum löschen, bevor die Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen übergreifen konnten.

Feuerwehreinsatz in Senden: Kind galt zwischenzeitlich als vermisst

Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde von Bewohnern angegeben, dass infolge eines Zimmerbrandes im Erdgeschoß ein Kind vermisst werde. Dieses befand sich jedoch bereits im Freien, bei anderen Zuschauern auf der Straße.

Drei Rettungswagen waren vor Ort. Durch eine Rettungswagenbesatzung konnte nach Polizeiangaben vor Ort eine durch Rauchgas leichtverletzte Person behandelt werden. Das Feuer richtete einen Schaden von circa 60.000 Euro an.

Zur genauen Brandursache kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die sei noch Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. (AZ/wis)