Frau verfährt sich mit E-Bike: Polizei sucht sie 45 Minuten lang

Die 70-Jährige kam immer weiter ins Dickicht, bis sie selbst nicht mehr herauskam. 45 Minuten lang musste die Polizei sie suchen. Die Frau war mittlerweile erschöpft.

Weil sie sich mit ihrem E-Bike verfahren hatte, musste eine 70-Jährige am Dienstag nahe Senden von der Polizei gerettet werden. Gegen 13.30 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, wonach eine Frau mit ihrem E-Bike an der Iller unterwegs war und einen Weg durch den Wald wählte. Hier sei sie immer weiter ins Dickicht gekommen, bis sie selbst nicht mehr herausfand. Aufgrund des unwegsamen Geländes sei es ihr nicht möglich gewesen, ihr Fahrrad alleine zu bewegen.



Die eingesetzten Beamten suchten die Frau circa 45 Minuten, bis sie auf die mittlerweile erschöpfte Frau trafen. Nachdem sie wieder auf fahrbarem Untergrund waren und die Frau sich erholt hatte, konnte sie nach circa zwei Stunden die Heimfahrt antreten. Die 70-Jährige kam danach laut Polizei wohlbehalten zuhause an. (AZ)