Senden

06:30 Uhr

Ausbildung nach Maß: Junge Frau aus der Region macht Lehre zur Schneiderin

Plus Im Handwerk tun sich viele Betriebe schwer, Nachwuchskräfte zu finden. Julia Ruf hat sich für eine Teilzeit-Lehre als Schneiderin entschieden, um ihre Leidenschaft zu verwirklichen.

Von Jonas Klimm

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, schließlich steckte dem Geschäft noch die coronabedingte Schließung in den Kleidern. In diesen unsicheren Zeiten eine weitere Person zu beschäftigen, obwohl es doch nur ein kleiner Betrieb ist: ein großes Risiko. Nach langem Selbsthader entschloss sich Bettina Schließer-Stadtmüller aber, das Experiment einzugehen. Sie stellte für ihr Modegeschäft "Mode nach Maß" in Senden eine Teilzeit-Auszubildende an. Nicht alles lief nach Plan, trotzdem sei sie heute sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung.

