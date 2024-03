Unbekannter entfernt Kanaldeckel auf Gehweg: Polizei ermittelt

Die Polizei sieht in einer solchen Aktion einen "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr". Nun wird nach der Person gesucht, die den Kanaldeckel entfernt hat.

Fußgängerinnen und Fußgänger könnten hineintreten, fallen und sich dabei verletzen: In Senden hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine bislang unbekannte Person den Kanaldeckel eines Gehwegs in der Ulmer Straße entfernt. Das sei am Sonntagmorgen aufgefallen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Polizisten fanden den Deckel in einem Gebüsch in der Nähe und setzten ihn wieder ein.

Die Polizei schätzt eine solche Situation als einen "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" ein und sucht deshalb den Täter. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)