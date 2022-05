Unbekannter stiehlt E-Scooter am Bahnhof Senden

Ein Mann kettet seinen E-Scooter in Senden an ein Verkehrsschild. Als er zurückkehrt, ist der E-Scooter weg. Zeugen sollen sich bei der Polizei Weißenhorn melden.

Am Bahnhof in Senden hat am Montag zwischen 16.50 Uhr und Dienstagnacht um 1.05 Uhr ein Unbekannter einen E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte diesen zuvor in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 3 mit einem Fahrradschloss an einem Verkehrszeichen festgekettet.

Als der Besitzer des E-Scooters zu seinem Gefährt zurückkehrte, war es verschwunden. Die Höhe des Schadens liegt bei rund 300 Euro. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 melden. (AZ)