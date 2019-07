vor 20 Min.

Bloß nicht umkippen...

Bei den Spiralen befinden sich die Sportlerinnendes TV Senden-Ay praktisch ständig in Schieflage. Aber natürlich kippen sie mit ihren Rädern nicht um.

Die Sportlerinnen brauchen Kraft und Geschicklichkeit, Höhenangst dürfen sie auf keinen Fall haben. Zudem müssen sie auf ihre Finger aufpassen

Von Stefan Kümmritz

Das sieht gefährlich aus. „Wenn die mal bloß nicht umkippen“, schießt es dem Besucher durch den Kopf, der die Mädchen des TV Senden-Ay in der Turnhalle der Bürgermeister-Engelhart-Schule mit ihren Rhönrädern üben sieht. Sie drehen sich mit ihrem mächtigen Sportgerät um dessen Achse, hängen oft freihändig schief drin oder mit dem Kopf nach unten, gehalten nur von den Fußschlaufen. Natürlich stürzen sie nicht mit ihren Rädern, die einen Durchmesser von etwa 1,90 Metern haben und um die 50 Kilogramm wiegen. Kraft und Geschicklichkeit der Sportlerinnen sowie physikalische Gesetze verhindern es. Aber auf ihre Finger müssen vor allem Anfängerinnen aufpassen, sonst rollt das Rad drüber. „Das ist fast allen schon passiert“, weiß Trainerin Cindy Göppel: „Aber nur einmal, denn das tut höllisch weh.“

Trotz turnerischer Elemente hat die Sportart eher mit Artistik zu tun. Zum Beispiel bei der Sprungdisziplin, bei der das Rhönrad angeschoben wird, die Sportlerin oder der Sportler – beim TV Senden-Ay gibt es allerdings nur einen einzigen Jungen – hinterher läuft, aufspringt, sich von dem rollenden Gerät bis auf den höchsten Punkt tragen lässt, um dieses dann auf den schmalen Reifen stehend mit kühnem Sprung, meistens einem Salto oder einem Salto mit Schraube, wieder zu verlassen. „Da gehört Mut dazu, da darf man keine Höhenangst haben“, sagt Cindy Göppel, während Abteilungsleiter und Trainerkollege Oliver Müller an den Matten steht, um die Übung mit den Sportlern zu besprechen.

Dass diese Übungen anstrengend sind, kann man im Training unter anderem an den Gesichtern von Leonie Sauter und Lea Gmeiner ablesen, die schon als fünfjährige Mädchen mit diesem Sport angefangen haben und inzwischen zum Bundeskader gehören. Einige Übungen erfordern richtig Kraft, ohne das richtige Körper- und Rad-Gefühl wird der Sportler Probleme bekommen. Cindy Göppel sagt: „Am Anfang beherrscht das Rad einen, später beherrscht man das Rad. Das kann man nicht lernen, das kommt durch die Praxis.“ Leonie Sauter beschreibt die Faszination ihrer Sportart: „Man ist dem Rad verbunden. Das ist der größte Unterschied zum normalen Turnen.“ Wobei das mit der Verbundenheit bei den Könnern nur noch bedingt zutrifft. Die rollen oft freihändig oder nehmen die Füße aus den Schlaufen.

In den Wettkämpfen, zu denen die Sendener meist recht weit anreisen müssen, weil es in der Region praktisch keine Konkurrenz gibt, stehen drei Disziplinen auf dem Programm: Geradeturnen, Sprung und Spirale. Leonie Sauter und Lea Gmeiner beherrschen diese Übungen sehr gut, Sauter hat schon an zwei Weltmeisterschafts-Qualifikationen teilgenommen, eine folgt demnächst. Überhaupt hat der TV Senden-Ay ein starkes Team. Bei der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr landete es auf Rang fünf – und es ist noch Luft nach oben.

