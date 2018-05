03.05.2018

Buch kann in zwei Spielen alles klären Lokalsport

Aber der heutige Gegner wird wohl alles raus hauen

Eine englische Woche hat der TSV Buch in der württembergischen Fußball-Landesliga vor der Brust. Wenn in den Spielen gegen den TSV Köngen (heute 18.30 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Weilimdorf alles glatt geht, dürfte der Klassenerhalt für Trainer Harry Haug und seine Mannschaft auch rechnerisch sicher sein.

Köngen liegt allerdings den Buchern nicht, drei Mal in Folge gab es keinen Sieg für sie. Der Trainer erinnert sich noch an das 1:1 im Hinspiel: „Da haben wir jede Menge Chancen liegen lassen.“ Für die Mannschaft vom Neckar ist die heutige Partie bereits ein Endspiel, denn sie liegen deutlich abgeschlagen auf dem drittletzten Tabellenrang.“ „Die werden bestimmt noch mal alles raus hauen“, erwartet Haug. Ihm fehlt heute Abwehrspezialist Roland Salger.

Weilimdorf hingegen lauert am Sonntag nur vier Zähler hinter dem TSV Buch auf Platz zehn. Der Stuttgarter Stadtteil-Verein hofft selbst auf einen Dreier, der sie in Schlagdistanz zu Buch bringen und ein Riesenschritt in Richtung Ligaverbleib bedeuten würde. (jürs)

