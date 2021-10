Handball-Drittligist TSV Blaustein angelt sich diesen Ex-Nationalspieler

Plus Vergangene Woche haben die Handballer des TSV Blaustein ihren ersten Punkt in der 3. Liga geholt. Jetzt lassen sie mit einer prominenten Neuverpflichtung aufhorchen.

Nach der Verpflichtung des Trainers Markus Klemencic und dem ersten Punktgewinn in der vergangenen Woche, kommt die nächste Nachricht von der Blau, die von sich hören macht: Ein Ex-Bundesligaspieler und ehemaliger Nationaltorhüter unterstützt den Handball-Drittligisten TSV Blaustein.