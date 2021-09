Nur Vitalij Lux nervt

Egg gewinnt trotzdem

Der SV Egg setzte sich beim SV Geretsried trotz eines kapitalen Fehlstarts mit 4:2 durch. Der inzwischen in der Landesliga kickende und in der Region bestens bekannte Vitalij Lux traf schon in der allerersten Minute zur Führung von Geretsried. Nach einer Viertelstunde ließ er dann eine Großchance zum 2:0 aus. Auch insgesamt spielten die Gastgeber ihre Aktionen in dieser Phase selten sauber zu Ende. Manuel Schropp nutzte diese Schwäche aus und glich nach einem Zuspiel von Manuel Schedel noch vor der Pause aus (42.).

Der Start in die zweite Spielhälfte verlief dann aus Sicht der Unterallgäuer optimal. Erst verwandelte Simon Schropp einen an Schedel verschuldeten Foulelfmeter zur Führung (48.), dann stellte Jan Binder auf 1:3 (52.). „Ein ganz krummes Ding“, beschrieb sein Mitspieler Michael Seidel diese Aktion. Dann legte der SV Egg noch einen ganz spektakulären Treffer nach. Manuel Schropp schloss einen schnellen Angriff seiner Mannschaft mit einem Heber aus 40 Metern Distanz ab (60.). Obwohl Geretsrieds Sebastian Schrills kurz darauf das 2:4 gelang (62.), kam Egg nicht mehr in Gefahr und blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen.

Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der SV Egg Garmisch-Partenkirchen in der Günztal-Arena. (jürs)

SV Egg: Drexel – D. Schropp, Seidel, Jehle, Rauh – Binder (86. Stiegeler), Schuhwerk (26. Herold), S. Schropp, Walter – M. Schropp, Schedel (91. Fackler).