Meister: Die SGM Aufheim-Holzschwang trotzt dem Erfolgsdruck

Erst wurde auf dem Platz gefeiert, später ging es dann weiter in die tschechische Hauptstadt Prag: die SGM Aufheim-Holzschwang wurde Meister in der Kreisliga A Iller und stieg somit in die Bezirksliga Donau/Iller auf.

Sehr souverän hat sich die SGM Aufheim-Holzschwang den Meistertitel in der Kreisliga A Iller gesichert. Doch es gab auch eine Bewährungsprobe.

Von Oliver August

Bereits am drittletzten Spieltag durch den 2:0-Erfolg gegen den bis dahin schärfsten Verfolger FV Gerlenhofen hat sich die SGM Aufheim-Holzschwang in dieser Saison den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga A Iller und damit den Aufstieg in die Bezirksliga Donau/Iller gesichert. Nach dieser Partie fand dann auch schon eine spontane Meisterfeier statt, die dem Vernehmen nach erst in den frühen Morgenstunden sein Ende fand. Am Ende der Runde errang die SGM den Titel mit beachtlichen 14 Zählern Vorsprung. Nach dem eigentlich letzten Saisonspiel, das zum Leidwesen des Vereins von Türkspor Neu-Ulm II abgesagt wurde, startete der Klub ein Festwochenende, das ebenfalls erst am montags im Morgengrauen endete. Den Abschluss der Festivitäten bildete dann der Ausflug nach Prag.

Ausschlaggebend für die sensationelle Saison war für den Holzschwanger Abteilungsleiter Michael Gauß die Geschlossenheit innerhalb der Truppe und des Vereins: „Der Zusammenhalt und die Kameradschaft war sicherlich ein großes Stück unseres Erfolgsgeheimnisses“, sagte er unserer Zeitung. „Außerdem wussten wir, was wir können, was wir im Stande sind zu leisten und hatten die Sicherheit: wenn wir das alles abrufen, kann es nur eine gute Runde werden.“

So wurde die SGM Aufheim-Holzschwang Meister der Kreisliga A Iller

Dabei stand das Team nach der Winterpause vor einer kleinen Bewährungsprobe, denn der Trainer Ronny Tegatz hatte sein Amt niedergelegt, nachdem sich einige Spieler gegen ihn ausgesprochen hatten. Daraufhin wollte der Verein Tegatz’ Engagement zum Ende der Saison ohnehin beenden. Mit Andreas Spann vom FC Hüttisheim steht ein neuer Spielertrainer bereit. Michael Gauß stellt aber ganz klar fest, dass der Verein mit Tegatz keinen Bruch wollte: „Unser Ziel war, mit ihm die Runde noch vollends zu Ende zu spielen.“ In dieser Phase übernahmen die Aufheimer Eigengewächse Matthias Vogt und Denis Kury das Amt und führten den erfolgreichen Weg zu Ende.

Im vorvergangenen Spieljahr war das Team noch in der Relegation zur Bezirksliga gescheitert. Trotzdem gab es von Seiten der Vereinsführung keinen Erfolgsdruckdruck. Umso erstaunlicher war es dann, wie cool und souverän die junge Mannschaft mit dem Druck eines Favoriten umgegangen ist. Das der Titelgewinn am Ende hochverdient war, demonstrieren die Fakten ganz eindeutig. Nur zwei Niederlagen, am 16. Spieltag 0:2 gegen den FV Senden und am vorletzten Spieltag 0:3 in Illerberg, standen zu Buche. Ebenso stellte die SGM mit 73 erzielten Toren die beste Offensivabteilung und mit nur 18 Gegentreffern auch die beste Abwehr der Liga.

Oberste Zielsetzung in der Bezirksliga lautet ganz eindeutig der Klassenerhalt: „Über etwas anderes brauchen wir uns gar keine Gedanken machen“, stellt Gauß ganz klar. Das soll mit einigen Neuverpflichtungen gelingen. Simon Krumpschmid von Türkspor Neu-Ulm folgt seinem Bruder Jan zur SGM. Ebenfalls neu sind Marco Mateljak vom FV Gerlenhofen und Torhüter Nikolai Bachteler vom FC Hüttisheim. Auch auf der sportlichen Kommandobrücke ändert sich einiges: Wie bereits erwähnt wird Andreas Spann neuer Trainer. Ihm zur Seite steht mit Thomas Gold, Tom Mittermeier und Michael Gauß als Torwarttrainer eine ganzes Trainerteam. Das Abenteuer Bezirksliga beginnt für die SGM Aufheim-Holzschwang am 9. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison.

