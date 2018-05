So etwas sieht jeder Trainer gern

vor 39 Min.

Buch macht gegen Schlusslicht Nürtingen das halbe Dutzend voll

Ein echter Befreiungsschlag gelang gestern dem TSV Buch in der württembergischen Fußball-Landesliga. Im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten FV Nürtingen kam er zu einem nie gefährdeten und auch in der Höhe völlig verdienten 6:1 Sieg. Mit 39 Punkten auf dem Konto sollte der Klassenerhalt nun endgültig in trockenen Tüchern sein. Buch war ab der ersten Minute Herr im eigenen Haus. Das frühe 1:0 durch Manuel Schrapp (4.) spielte den Gastgebern natürlich in die Karten. Dominik Amann baute die Führung noch vor der Pause aus (36.). Weil Amann nach dem Seitenwechsel fast so schnell war wie zu Spielbeginn, erlahmte die Nürtinger Gegenwehr endgültig. Drei Minuten nach Wiederanpfiff stellte er auf 3:0. Fabian Zeh (65.) und der eingewechselte Patrick Sailer (70.) bauten den Vorsprung noch aus, per Foulelfmeter machte Fabian Zeh schließlich das halbe Dutzend voll (82.). Zwei Minuten danach betrieb Fatih Gaygusuz ebenfalls per Foulelfer Ergebniskosmetik.

TSV Buch: Maier – Negele, Amann, Wanner (62 Staudacher), Zott – Jenuwein (58. Sailer), Eichenhofer (58. Seifert), Schabel (39. Salger), Bolkart – Zeh, Schrapp.

Die Serie des TSV Blaustein hat tatsächlich gehalten. Gegen den Tabellenführer FC Heiningen kam er gestern zu einem 1:1 Unentschieden und blieb damit auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage. Allerdings hätte die Partie auch anders laufen können, weil die Gäste zweimal den Blausteiner Querbalken ins Visier nehmen und einen Strafstoß nicht nutzen konnten. Heiningen begann forsch und druckvoll, das 0:1 durch Dominik Mader war die logische Konsequenz (12.). Sechs Minuten nach der Führung traf Andre Kriks erstmals die Umrandung des TSV-Gehäuses. Nach einer guten Stunde fiel dann der Ausgleich. Marius Veith bediente Max Schmid perfekt und der hatte keine Mühe beim Abschluss (64.). Blaustein hatte in der Schlussphase dann allerdings erneut Glück. Patrik Erhardt unterlief ein Handspiel im Strafraum, die Folge war die Rote Karte und ein Elfmeter. Den Schuss von Robin Reichert konnte TSV-Keeper Antonios Antoniadis jedoch abwehren (80.). (jürs)

TSV Blaustein: Antoniadis – Kling (43. Erhardt), Ruckgaber, M. Passer, Fischer – Bihler, Schmid, Breunig, Daur, Hinkl (74. Schneider) – Veith (86. Both).

