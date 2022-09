Aufheim

18:00 Uhr

Diesmal darf es für die SGM Aufheim/Holzschwang ein bisschen mehr sein

Lokal Aufheim/Holzschwang will sich verbessern. Ein Derbysieg wäre da hilfreich.

Von Michael Schuster

Die SGM Aufheim/Holzschwang sieht sich nach dem eher mäßigen Start in die Saison in der Fußball-Bezirksliga auf dem richtigen Weg. Am Sonntag (15 Uhr) soll mit drei weiteren Zählern im Heimspiel in Aufheim gegen den SV Offenhausen die positive Entwicklung unterstrichen werden.

