Alina Reh macht in Pliezhausen über 3000 Meter den Männern Beine

Nach den Problemen bei der deutschen Meisterschaft über 10.000 Meter startet Alina Reh in Pliezhausen auf einer kürzeren Strecke - und im Männerfeld.

Bei der deutschen Meisterschaft über 10.000 Meter vor einer Woche in Mittweida lief für Alina Reh nicht viel zusammen. Doch schon wenige Tage später stellte sie sich einer nächsten läuferischen Herausforderung. Die Laichingern, die für den SCC Berlin läuft, startete beim Läufermeeting in Pliezhausen. Im B-Lauf der Männer!

Dort kam sie im 3.000-Meter-Feld als Dritte nach 8:53,37 Minuten ins Ziel. Allerdings geht die Leistung von Alina Reh „außer Wertung“ in die Ergebnislisten ein, da sie im Männerrennen antrat.

Für die Laichingerin ist das Meeting in Pliezhausen ein Heimspiel

„Nach den 10.000 Metern ging es für mich nur um das gute Gefühl. Und das war wieder da. Eine konkrete Zeit hatte ich mir gar nicht vorgenommen“, erzählte sie. Das Rennen bestritt die Laichingerin quasi als Lokalmatadorin: „Wenn ich ins Stadion komme, erkennen mich die Leute. Das ist schon ein gutes Gefühl.“

Nach den Problemen bei der deutschen Meisterschaft mit einigen Zwangspausen und Platz fünf in der Endabrechnung sieht sich Alina Reh mittlerweile auf einem guten Weg zu ihrem nächsten Rennen über die kräftezehrende 25-Runden-Distanz. Am 3. Juni geht in Pacé/Frankreich der 10.000-Meter-Europacup über die Bühne. An den Austragungsort hat die Langstrecklerin gute Erinnerungen. Vergangenes Jahr lief Reh dort in 31:39,86 Minuten auf Platz zwei.

Es geht um einen Startplatz bei der WM

Mit einer schnellen Zeit und einer guten Platzierung könnte sie sich für einen WM-Startplatz über die Weltrangliste empfehlen. Für die direkte Budapest-Qualifikation sind superschnelle 30:40 Minuten gefordert. Die ersten Schritte in Richtung einer erfolgreichen Saison hat Reh in Pliezhausen jedenfalls hingelegt. (AZ)